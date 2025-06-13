Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Sanayi Sitesi Açılışında Konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Sanayi Sitesi Açılışında Konuştu
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep'te açılışı yapılan Sanayi ve Endüstri Merkezi'nin önemine değinerek, deprem bölgesinde yaraların sarıldığını ve 'Terörsüz Türkiye' hedefine vurgu yaptı.

SANAYİ SİTESİ AÇILIŞINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Sanayi ve Endüstri Merkezi Gıda İmalatçıları ve Toptancıları Sanayi Sitesi'nin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Yılmaz, deprem bölgesinde yaraların hızla sarıldığını ifade ederek, "450 bin konutu, bu yıl sonunda hak sahiplerine teslim edeceğiz. Sadece bununla kalmadık tabii. Yollardan şehir alt yapılarına OSB, okullar ve hastanelere kadar topyekün alt yapıyı yeniden imar ediyoruz. Bunun yanı sıra bölgenin ekonomik olarak canlanması adına vergi kolaylıkları gibi birçok adım atıyoruz" dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' HEDEFİ

'Terörsüz Türkiye' hedefine ilişkin konuşan Yılmaz, "100 yıllık olgunlaşmış bir cumhuriyetiz. 2'nci yüzyıla girdik. Demokrasi ve kalkınmayı çok daha yukarılara çıkarmak durumundayız. Terörün olmadığı, milli birlik ve kardeşliğin olduğu ortamda, kaynaklarımızı, enerjimizi iç çatışmalar ile değil, ülkemizi ve milletimizi çok daha yüksek standartlara ulaştırmak için harcamak zorundayız. Bu anlamda çok kıymetli bir çaba. Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli'ye bu hayati inisiyatife destek verdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bir taraftan da bölgemizde emperyal heveslerle projeler yapan, tuzaklar kuran güçler olduğunu biliyoruz. 'Terörsüz Türkiye' iç cephemizi güçlendirerek, bu emperyalist projeleri Allah'ın izni ile boşa çıkaracağız. Gerek güvenlik açısından gerek demokrasi ve kalkınma açısından her bakımdan 'Terörsüz Türkiye' ülkemize ve milletimize büyük bir değer katacaktır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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