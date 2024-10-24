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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, SAHA EXPO Fuarı'nda TUSAŞ Standını Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, SAHA EXPO Fuarı'nda TUSAŞ Standını Ziyaret Etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO Fuarı'ndaki TUSAŞ standında önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, savunma sanayisine yönelik saldırılara karşı Türkiye'nin gurur duyduğu firmalarla ülkeyi daha ileriye taşıyacaklarını belirtti.

İSTANBUL, -CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO Fuarı'nda TUSAŞ standını ziyaret etti. Burada açıklama yapan Cevdet Yılmaz, "Savunma sanayimizi hedef alan saldırı muradına eremeyecek. Gurur duyduğumuz savunma sanayii firmalarımızla ülkemizi daha ileri noktalara taşıyacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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