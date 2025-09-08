Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, OVP açıklamasının ardından soruları yanıtladı: (2)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dezenflasyon gecikse de devam edecek, istikametimiz doğru. Puan olarak bir miktar üstünde ya da altında kalırsınız ama gittiğiniz yer doğruysa eninde sonunda ulaşırsınız." dedi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıkladı.

Sunumunun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, terörün kalkınmanın da demokrasinin de düşmanı olduğunu söyledi.

Yılmaz, terörün ekonomik anlamda doğrudan ve dolaylı iki türlü etkisi olduğunu belirterek, "Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Oradaki kayıplar hesaba gelmez, onu bir tarafa koyarak söylüyorum. Doğrudan ekonomik etkisi terörün oluşturduğu zararlar var, terör nedeniyle harcamamız gereken güvenlik güçlerimizin harcaması gereken kalemler söz konusu olabiliyor. Bunlar doğrudan etkiler ama asıl ekonomik etkisi terörün dolaylı etki. Terör nedeniyle bozulan yatırım ortamı, kullanılamayan meralar, darbe yiyen hayvancılık, tarım, terör nedeniyle yapılamayan turizm, nitelikli insanların belli bölgelere gitmemesi, bunun oluşturduğu insan gücü kaybı, sosyal kayıplar, bütün bunlar asıl büyük kayıp burada." diye konuştu.

Terörün ortadan kalkmasıyla dolaylı maliyetlerin azalarak ekonomiye büyük güç verdiğini vurgulayan Yılmaz, terörün yıkıcı etkilerinin daha hızlı gerçekleştiğini, yapıcı etkilerinin ise biraz daha zaman aldığını anlattı.

Yılmaz, "Terörsüz Türkiye" sürecinin başarıya ulaşmasıyla huzur ve güven ortamının artacağı gibi kalkınmanın da hızlanacağına dikkati çekerek, "Sosyal refahımız da artacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

"EUROSTAT Türkiye'deki atıl iş gücünü daha az hesaplıyor"

Yılmaz, atıl iş gücüne dikkati çekerek, gelecek dönem kapsayıcı kalkınma adımlarıyla daha fazla insanın ekonomiye dahil olacağını dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma değinen Yılmaz, "Gördüm ve üzüldüm. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bey diyor ki 'Türkiye'de 13 milyon işsiz var. Şu kadar nüfusu olan Avrupa'da da 13 milyon işsiz var.' Bizdeki atıl iş gücü rakamıyla Avrupa'daki normal işsizlik rakamını mukayese etmiş. Herhalde yanlış bilgi verdiler, yoksa böyle bir yanlış yapmazdı. Elmayla elma, armutla armut mukayese edilir. İşsizlik rakamlarını, işsizlik rakamlarıyla mukayese edersiniz. Atıl iş gücünü, atıl iş gücüyle mukayese edersiniz. Bunu yapmayıp başka bir şey yaptığınızda bu bilimsel de olmaz, veriye dayalı bir analiz de olmaz. Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) Türkiye'deki atıl iş gücünü daha az, 9 küsur milyon diye hesaplıyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ise atıl iş gücünü 13 milyona yakın bir rakam çıkardığına işaret ederek, normal işsizliğin 3 küsur milyon civarında olduğu bilgisini verdi.

Bu konulara istatistiki olarak da tekrar baktıklarını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Aslolan politika geliştirmek. Kadınların ve belli bölgelerin ön plana çıktığını görüyoruz. Kadınların özellikle bu bakım hizmetleri, kreş, kendilerini daha rahat hissedecekleri çalışma ortamları, böyle ortamlar sağlanınca iş gücüne daha fazla katılacaklarını görüyoruz. Diğer taraftan belli bölgelerde mesleki şeyler var ama bu konuları daha fazla analiz etmek durumundayız. Akademiden de bu konuda destek bekliyoruz. İşin ve iş yapmanın, çalışmanın, bir iş sahibi olmanın değerini topluma daha fazla anlatmamız lazım. Gençlere, kadınlara, belli bölgelere dönük politikalarla daha fazla insanımızı kalkınma sürecine dahil edeceğiz."

"Denetime açık olmayan bir istatistikle insanların algılarını çarpıttılar"

Yılmaz, dezenflasyonun uzun sürdüğüne yönelik değerlendirmeler üzerine de şunları söyledi:

"Tek hedef dezenflasyon olsa ve 'bir yılda düşüreceğiz' deseniz düşürebilirsiniz ama bu arada toplum büyük bedeller öder. Büyümeden, istihdamdan sosyal dengelere varıncaya kadar. Dolayısıyla belli bir bütünlük içinde, kademeli bir şekilde bu işi yapmak durumundasınız. Yani bir anda yüksek enflasyondan düşmek, 10'uncu kattan aşağı atlamak gibi bir şey olur, bacağınızı, kolunuzu kırarsınız. Aşama aşama gittiğiniz zaman diğer dengelerle de birlikte bunu başarıyorsunuz. Bizde bir miktar hedeflerimizden daha fazla sürmesinin şununla izah edilebileceğine inanıyorum. Konjonktürel sebepler oluyor tabi. Jeopolitik gelişmeler, dışsal meseleler, onları bir yana bırakırsak, hizmet sektörlerindeki katılığın kırılması biraz daha zaman alıyor. Kira başta olmak üzere ama o da başlamış durumda. Şu anda temel mallarda yüzde 20'nin altına gelmiş durumdayız. Esas mesele, enflasyonu yukarı çeken hizmet sektörleri, özellikle de kira meselesi. Bu konularda arz yönlü politikalarla da devreye giriyoruz. Bir taraftan da beklentilerin düştüğünü görüyoruz ama arzu ettiğimiz hızda düşmedi. Özellikle reel sektörde ve hane halklarında."

Enflasyona ilişkin açıklamalarıyla gündeme gelen ENAG vasıtasıyla algı çarpıtması yapıldığını belirten Yılmaz, "İstatistikle hiçbir temeli olmayan, uluslararası bir kritere dayanmayan, denetime açık olmayan bir istatistikle insanların algılarını çarpıttılar, beklentileri daha yukarıda oluşturma yönünde bir etkide bulundular. Dezenflasyon gecikse de devam edecek, istikametimiz doğru. Puan olarak bir miktar üstünde ya da altında kalırsınız ama gittiğiniz yer doğruysa eninde sonunda ulaşırsınız." ifadelerini kullandı.

Yeni programlar yolda

OVP dönemindeki en büyük risklerin jeopolitik gerginlikler ve ticari korumacılık olacağını vurgulayan Yılmaz, her riskin de bir fırsat olduğuna dikkati çekti.

Yılmaz, güvenceli esneklik ve yeni çalışma modellerine ilişkin sorular üzerine de şunları kaydetti:

"Buralarda özellikle İşgücü Uyum Programı (İUP) var. Bunu önemli görüyoruz. Kadınların, gençlerin, özellikle mesleki eğitim konusunda desteklenmesi, bakım, çocuk hizmetlerinin güçlendirilmesi, yeşil ve dijital dönüşüme dönük uyum programlarının hayata geçmesi önemli diye inanıyoruz. Yeni teknolojilerle, yapay zeka başta olmak üzere bazı meslekler ortadan kalkacak, yeni bazı meslekler oluşacak. Bunlardan daha önemlisi meslekleri icra etme biçimimiz değişecek. Bütün bunlarla toplumumuzu geniş, kapsamlı programlarla hazırlamayı öngörüyoruz. Mesleki eğitim ve yapay zeka stratejilerimizin temelinde de bu beşeri sermayeye yatırım var."

