Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Orman Yangınlarına Karşı Kenetlenmeliyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orman yangınlarına ilişkin, "Devlet ve millet olarak yangın riskine karşı kenetlenmeliyiz. Merkezi ve yerel teşkilatların ve her bir vatandaşımızın yüksek hassasiyeti şarttır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sıcaklarla birlikte ormanlık alanlarda yangın riskinin arttığını vurguladı.

"Her yangın ciğerimizden bir parça koparıyor. Devlet ve millet olarak yangın riskine karşı kenetlenmeliyiz. Merkezi ve yerel teşkilatların ve her bir vatandaşımızın yüksek hassasiyeti şarttır." ifadelerine yer veren Yılmaz, küçük bir ihmalin büyük sonuçlar doğurabildiğine dikkati çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığının, çıkan yangınlara en kısa sürede etkili müdahale için yoğun gayret sarf ettiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ülkemizin farklı yörelerinde yaşanan yangınlara müdahale sürmektedir. Başta Orman Genel Müdürlüğü, AFAD ve yerel itfaiye görevlileri olmak üzere, yaşanan yangınlara cansiperane müdahale eden kahramanlara şükranlarımızı sunarız."