Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz; Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı idam edilişlerinin 62. yılında andı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 62'nci yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Ömürlerini milletimize adayan, demokrasimizin temini ve ülkemizin kalkınması için hayatlarından vazgeçen; haksız, mesnetsiz bir şekilde idam edilen demokrasi şehitlerimiz merhum Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı vefatlarının yıl dönümünde rahmetle, tazimle, dualarla yad ediyorum.

Merhum Menderes, Polatkan ve Zorlu'yu, hukuku ve adaleti ayaklar altına alarak idama götürenlerin alınlarındaki o kara leke hiçbir zaman silinmeyecekken buna karşılık Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatıraları ise kalbimizin en derin yerinde muhafaza edilecektir. Millet iradesini her şeyin üzerinde tutacak, 'Söz milletindir.' ilkesi doğrultusunda milletimizin kararlarını ve kararlılığını daim surette desteklemeyi sürdüreceğiz."