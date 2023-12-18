Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Marmara Denizi'ndeki Deprem İle İlgili Çalışmalar Sürüyor

Güncelleme:
Abone Ol

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Marmara Denizi'nde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin ilgili kurumların sahada çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında, Marmara Denizi'nde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, ilgili kurumların sahada gerekli çalışmaları sürdürdüğünü bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmara Denizi Çınarcık açıklarında meydana gelen, İstanbul ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız sahada gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Marmara Denizi Çınarcık Yalova Haberler

Bakmadan Geçme

Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (18 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 18 Aralık listesi! Yalova'da deprem mi oldu? Az önce Yalova'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Yalova'da deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? La Liga maçları hangi kanalda? İspanya Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor 2023? Real Madrid - Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman? Lazio - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lazio - Inter maçı ne zaman? Bayern Münih - Stuttgart maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bayern Münih - Stuttgart maçı ne zaman? Organ bağışı caiz mi? Diyanete göre Organ bağışı günah mı, helal mi? Kızılcık Şerbeti son bölüm İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 43. Bölüm HD izleme linki var mı? Turistik Doğu Ekspresi ne kadar? Doğu Ekspresi ücreti kaç TL, kaç para? Turistik Doğu Ekspresi ücreti 2023-2024 Doğu Ekspresi kaç gün sürüyor? Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar 2024? Doğu Ekspresi seferi kaç saate tamamlanıyor? Arda Güler Villarreal maçında oynayacak mı? Real Madrid – Villarreal maçında Arda Güler kadroda var mı? Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basket maçı ne zaman? Hudutsuz Sevda son fragman İZLE! Hudutsuz Sevda 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title