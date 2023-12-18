Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Marmara Denizi'ndeki Deprem İle İlgili Çalışmalar Sürüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında, Marmara Denizi'nde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, ilgili kurumların sahada gerekli çalışmaları sürdürdüğünü bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmara Denizi Çınarcık açıklarında meydana gelen, İstanbul ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız sahada gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.