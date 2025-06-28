Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Maden Ocağındaki Göçük İçin Soruşturmanın Devam ettiğini Açıkladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erzurum'un Oltu ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçük hakkında soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü duyurdu ve hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erzurum'daki maden ocağında yaşanan göçükle ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erzurum'un Oltu ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli ve idari soruşturma olayın hemen akabinde başlatılmıştır, süreç titizlikle yürütülmektedir. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
Afrika değil Türkiye! Termometreler 48 dereceyi gördü

Afrika değil Türkiye! Fotoğraf bugün çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1.5 yıl sonra futbola dönüyor! Paul Pogba, gözyaşları içinde Monaco'ya imza attı

1.5 yıl sonra futbola dönen Pogba gözyaşları içinde imza attı
Okan Buruk'un Lucumi ısrarı

Dursun Özbek'e çağrı yaptı: İlla da onu alalım başkanım
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
Üsküdar'da rayiç bedel tartışması! Muhtar yüzde 700'lük zamma isyan etti

Yapılan yüzde 700'lük zam mahalle muhtarını isyan ettirdi
İsrail'den Gazzelilere ölüm tuzağı! Un çuvallarından uyuşturucu çıktı

İsrail'in yeni skandalı! Un çuvalından ölüm tuzağı çıktı
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer

"2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"
Ferdi Kadıoğlu baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti

Ferdi baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.