Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Muhtarlarını Kabul Etti

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen muhtarları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen muhtarları ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. KKTC'nin kalkınması için desteklerinin süreceğini belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınmasına ve Kıbrıs Türk halkının refahına yönelik her alanda desteğimizi sürdürüyoruz. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan yerel hizmetlere kadar hükümetlerimizin müşterek gayretleriyle hayata geçirilen projeler ortak geleceğimizin en somut göstergeleridir.

KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu ve ülkelerimiz için hayati önem arz eden iki devletli çözüm vizyonuna desteğimizi bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz. Bu vesileyle, Kıbrıs Türkü'nün refahı için canla başla çalışan muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum."