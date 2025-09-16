Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Muhtarlarını Ağırladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen muhtarları kabul ederek KKTC'nin kalkınması ve Kıbrıs Türk halkının refahı için Türkiye'nin sürdüreceği destek mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen muhtarları kabul etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC'den gelen muhtarları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Türkiye olarak, KKTC'nin kalkınmasına ve Kıbrıs Türk halkının refahına yönelik her alanda desteği sürdürdüklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sağlıktan eğitime, ulaşımdan yerel hizmetlere kadar hükümetlerimizin müşterek gayretleriyle hayata geçirilen projeler ortak geleceğimizin en somut göstergeleridir. KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu ve ülkelerimiz için hayati önem arz eden iki devletli çözüm vizyonuna desteğimizi bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz. Bu vesileyle, Kıbrıs Türkü'nün refahı için canla başla çalışan muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
