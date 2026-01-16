Haberler

Cevdet Yılmaz KKTC'de Temaslarda Bulunuyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iki günlük bir program kapsamında iş birliği görüşmeleri yaptıklarını açıkladı. Ziyaretinde KKTC'nin devlet ve hükümet yetkilileri ile özel sektör temsilcileriyle bir araya gelerek iş birliğini daha da ileriye taşıyacak adımları ele alacaklarını belirtti.

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iki günlük temaslar kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğunu, iş birliğini her alanda ileriye taşıyacak görüşmeler yaptığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi temas kapsamında iki günlük program için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunduklarını bildirdi. Yılmaz, temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir dizi temas kapsamında iki günlük program için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz.

Ziyaretimiz kapsamında; KKTC devlet ve hükümet yetkilileri ile özel sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, Türkiye–KKTC iş birliğini her alanda daha ileriye taşıyacak adımları ele alacağız. Yarın lansmanını gerçekleştireceğimiz Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetleme ve Akıllı Kavşak Projesi, altyapıdan günlük yaşama uzanan bütüncül destek anlayışımızın önemli bir nişanesi olacaktır.

Anavatan ve Garantör Türkiye olarak, Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün iki devletin varlığının kabulu ile mümkün olduğuna inanıyor; Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescili için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu

Savaş başlayacak mı? İran'ın aldığı kararı Trump duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ı vurdu

İsrail savaş uçakları, o ülkeyi vurdu
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Bu görüntüsünü unutun: İşte İmamoğlu'nun son hali
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş! İşte son hali
İsrail savaş uçakları, Lübnan'ı vurdu

İsrail savaş uçakları, o ülkeyi vurdu
Yunus Emre Konak'ın yeni takımı belli oldu

Milli yıldızımıza veda ettiler
Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu

Fener maçının kahramanıydı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu