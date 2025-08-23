Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de E-Devlet Mobil Uygulama Lansmanı'nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kıbrıs Türkü'nün yolunu kesmeye çalışanlara inat dijital çağın imkanlarıyla kapıları artırmaya, ufkumuzu genişletmeye devam edeceğiz." dedi.

Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde düzenlenen, E-Devlet Mobil Uygulama Lansmanı'na katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, Türkiye'nin elektronik devlet hizmetlerinde öncü ülkelerden biri olduğunu, daha Avrupa ülkeleri bu alana adım atmamışken, e-Devlet Kapısı'nı türkiye.gov.tr üzerinden vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılında iktidara gelmesinden bugüne en yoğun öncelik ve destek verdiği işlerin başında dijitalleşme ve e-Devlet hizmetlerinin geldiğini, bu vizyonla bugün Türkiye'de kamu hizmetlerinin büyük çoğunluğunun dijital ortamda, hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde sunulduğunu belirten Yılmaz, bu sayede vatandaşın hayatının kolaylaştığını, bürokrasinin azaldığını, devlet ile millet arasındaki bağın ve güvenin güçlendiğini ifade etti.

"Türkiye, dijital devlet hizmetlerinde Avrupa'nın önünde, dünyada ise örnek gösterilen bir ülkedir." diyen Yılmaz, Birleşmiş Milletler E-Devlet Gelişmişlik Endeksi'nde Türkiye'nin, 2022 ile 2024 yılları arasında en fazla ilerleme kaydeden ülke ödülüne layık görüldüğünü bildirdi.

"Neden Kıbrıs'tan da bir Selçuk Bayraktar çıkmasın"

Yılmaz, bugün itibarıyla e-Devlet'te 68 milyonu aşkın kullanıcı bulunduğunu, Türkiye nüfusunun yüzde 80'inin e-Devlet kullandığını, 1000'den fazla kurum tarafından sunulan 8630 hizmete her an ve her yerde bir tıkla erişim sağlanabildiğini aktararak, e-Devlet kapısının, yalnızca kamu kurumlarıyla sınırlı kalmayıp yerel yönetimler, üniversiteler ve belirli özel sektör kuruluşlarının hizmetlerini de vatandaşlarla buluşturduğuna işaret etti.

Bu tecrübeyi KKTC'deki vatandaşlarla paylaşmaya hazır olduklarını, bugün lansmanı yapılan konuların sadece başlangıç olduğunu ve bunları çok daha geniş bir yelpazeye çıkarmanın mümkün olduğunu dile getiren Yılmaz, "Şunu her zaman söylüyoruz. Bizim ayrımız gayrımız yok. Ne tecrübemiz varsa ne birikimimiz varsa belli bir ölçekteki, büyüklükteki bir ülke olarak, kardeş bir ülke olarak her şeyimizi paylaşmaya hazırız ve birlikte başaracağız. Ne yapacaksak birlikte yapacağız. Birlikte başaracağız. Geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. Kıbrıs Türkü'nün yolunu kesmeye çalışanlara inat biz dijital çağın imkanlarıyla kapıları arttırmaya, ufkumuzu genişletmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, KKTC'nin genç, girişimci ve yenilikçi bir nüfusu olduğuna dikkati çekerek, "Dolayısıyla bunu bilişim alanında mutlaka daha fazla değerlendirip ekonomik katma değere, sosyal refaha da dönüştürmemiz lazım. Türkiye'de Selçuk Bayraktar bir marka oldu gerçekten. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Ama neden Kıbrıs'tan da bir Selçuk Bayraktar çıkmasın? İnşallah onun da çıktığını görürüz." şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin desteğiyle KKTC'de kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi, nüfus kayıtlarının dijital ortama taşınmasından güvenli e-kimliklere, dijital eğitimden gümrük işlemlerine ve adalet sistemine kadar pek çok alanda KKTC'ye önemli dönüşümler getirdi." diyen Yılmaz, 2022 yılında veri merkezinin yapımını tamamladıklarını, merkezde kamu verilerini 7-24 kesintisiz ve güvenli bir şekilde barındırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Hizmete sunulan mobil uygulamanın, bu uzun soluklu emeklerin sonucu olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"KKTC'de kamu hizmetlerine erişim bugün Kıbrıs Türkü'nün cebine, tabletlere, telefonlara ulaşıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza bağlı TÜRKSAT ve KKTC Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumunu yürekten tebrik ediyorum. KKTC'nin her alanda refahı için güçlü bir irade ortaya koyan Cumhurbaşkanı Sayın Tatar ve Başbakan Üstel ile tüm çalışma arkadaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Kullanıma sunulan e-Devlet Kapısı Mobil Uygulaması ile artık telefonunuzdan Merkez Bankası Risk Raporu Sorgulaması yapabileceksiniz, kredi limitlerini ve borç bilgilerini içeren kişiye özel raporları kolaylıkla oluşturabileceksiniz. Doğum ve ölüm belgelerine erişebilecek, belge doğrulama işlemlerinizi hızla ve güvenle yapabileceksiniz. Seçmen kütüğü bilgilerinizi kolayca sorgulayabileceksiniz. e-Öğrenme sertifika programları sayesinde kamu ve özel sektörde nitelikli iş gücüne katkı sağlayan eğitimlere erişebileceksiniz. Askerlik durum, sevk ve erteleme ile ilgili bilgilerinize bakabilecek, araç seferberlik bilgilerinizi de öğrenebileceksiniz."

"Milli davamız hem bağımsızlığı hem kalkınmayı içeriyor"

Cevdet Yılmaz, mobil uygulama içerisinde mevcut durumda yeni geliştirilen hizmetlerle birlikte bunlar gibi 19 hizmetin bulunduğunu, gelecek dönemde mobil uygulama üzerinden sağlık kayıtlarına erişilebileceğini ve doktor randevularının kolayca alınabileceğini, vergi ve fatura işlemlerinin takip edilebileceğini, ödemelerin güvenle yapılabileceğini, sosyal güvenlik ve emeklilik işlemlerinin erişilebilir hale geleceğini, nüfus işlemlerinin yanı sıra çocukların eğitim hayatının takibinin de kolaylıkla yapılabileceğini söyledi.

Bu ilerlemelerin KKTC halkına hayırlı uğurlu olmasını dileyen Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tarımıyla, turizmiyle, ekonomik kalkınma mücadelesinde, hak ve hakkaniyet mücadelesinde KKTC'nin yanında olduk, olmaya devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum. Bu ülkenin, bu halkın kalkınması da siyasi bağımsızlığı da çok çok önemli. Kuzey Kıbrıs milli davamız diyoruz. Milli davamız hem bağımsızlığı hem kalkınmayı içeriyor. Kalkınmamış bir toplumun reel anlamda, gerçek anlamda bağımsız olması da takdir edersiniz ki mümkün olmaz. Dolayısıyla hem siyasi bağımsızlık hem kalkınma yolunda biriz, beraberiz ve geleceği birlikte inşa edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, dijitalleşmenin toplumun tamamına yaygınlaştırılmaması durumunda, sosyal adaletsizlik doğurma ve fırsat eşitliğini daraltma riski taşıdığına dikkati çekerek, "Herkesi kucaklayan kapsayıcı bir kalkınma anlayışından yanaysak dijital yetkinlikleri toplumun tüm kesimlerine kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla bütün toplumsal kesimlere bunu yaygınlaştırmamız gerekiyor. Böyle olsun ki sosyal adaletsizliğe yol açmasın tam aksine topyekun bir kalkınma sürecini desteklemiş olsun. Tüm toplumu kucaklayan kapsayıcı kalkınma anlayışıyla toplumun tüm kesimlerine bu hizmetleri taşımaya kararlıyız. Özellikle dar gelirli ve kırılgan kesimlere yönelik hem bu anlamda hem başka alanlarda desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı.