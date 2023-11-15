Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 40. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılmak üzere Lefkoşa'da bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ve Başbakan Üstel ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 40. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılmak üzere Lefkoşa'da bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel ile görüştü.

KKTC Cumhuriyet Meclisini ziyaret eden Yılmaz, Şeref Salonu'nda Meclis Başkanı Töre ile bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik ve selamlarını Töre'ye iletti.

Yılmaz, KKTC'yi kurarak bugünlere getiren herkese şükranlarını sunduğunu ifade ederek, KKTC'nin 40 yıl boyunca gerek demokraside gerekse kalkınma alanında önemli ve takdire şayan mesafeler kaydettiğini söyledi.

Engelleme ve zorluklara rağmen KKTC'nin ilerlemesinin sürdüğünü belirten Yılmaz, Türkiye ve KKTC'nin el ele vererek yaşanan zorlukların önemli bir bölümünün üstesinden geldiğine dikkati çekti.

Kıbrıs Türk halkının özden gelen egemen eşitlik ve eşit uluslararası haklarının tescilini önemsediklerini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde KKTC'yi inşallah çok daha farklı bir seviyeye ulaştıracağız. KKTC'yi uluslararası toplumun saygın bir üyesi yapma yolunda yeni hedeflere ulaştıracağız. Bu çerçevede Sayın Ersin Tatar'ın 2021 yılında ortaya koyduğu vizyonu destekliyoruz." diye konuştu.

Ziyaretinden dolayı Yılmaz'a teşekkür eden KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre de Türkiye ile yapılan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması ile KKTC'nin her alanda geliştiğini ve ilerlediğini, uzun yıllar acılar çeken Kıbrıs Türk halkının sonunda kendi bağımsız devletini kurduğunu ve Türkiye'nin desteğiyle gelişimini sürdürdüğünü kaydetti.

KKTC için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türkiye ile yola devam etmenin önemine işaret eden Töre, "İyi ki Türkiye var. Nice 40 yıllara." diye konuştu.

Ziyarette Yılmaz'a, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu eşlik etti.

Yılmaz, Başbakan Üstel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisinin ardından KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i ziyaret etti.

Başbakanlık Şeref Salonu'nda Üstel ile bir araya gelen Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Kıbrıs'ta iki devletli çözüme olan desteğinin tam olduğunu yineledi.

Kıbrıs meselesinde yapıcı tarafın Türk tarafı olduğunu hatırlatan Yılmaz, buna rağmen çözüme karşı duran tarafın yasal olmayan şekilde Avrupa Birliği'ne (AB) alındığını hatırlattı.

Yılmaz konuşmasında, pisti ve terminal binası yenilenen Ercan Havalimanı'nın bir başarı öyküsü olduğunu vurgulayarak KKTC'deki tarım arazilerini suya kavuşturacak olan Su Master Planı'nı önemsediklerini belirtti.

KKTC Başbakanı Üstel de Yılmaz ve Türk heyetini ülkesinde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) gözlemci üyeliğinin tarihi bir gelişme olduğunun altını çizerek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) engellemelerine rağmen KKTC'nin emin ve kararlı adımlarla geleceğe yürüdüğünü söyledi.

Terminal binası ve pisti yenilenerek hizmete giren Ercan Havalimanı'nın, KKTC'nin iktisadi kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını kaydeden Üstel, Güney Kıbrıs'ın engellemelerine rağmen KKTC'yi geliştirmek için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.