Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kırgızistan ile İkili İlişkileri Görüştü

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra ticaret, yatırım, eğitim, kültür ve sağlık alanlarında iş birliğini ele aldıklarını belirtti. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesindeki ortak çalışmaların da değerlendirildiğini ifade eden Yılmaz, Kırgızistan'ın TDT içindeki yapıcı katkılarını takdirle karşıladıklarını vurguladı.

Yılmaz, ayrıca Türkiye'nin COP31 adaylığına verdiği destek için Baysalov ve Kırgız Hükümetine teşekkür ederek, iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin uluslararası platformlarda da güçlenerek sürdüğünü kaydetti.