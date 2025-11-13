Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kırgızistan ile İkili İlişkileri Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov ile yaptığı görüşmede, ticaret, eğitim, sağlık ve kültür alanlarında iş birliğini ele aldı. Ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki ortak çalışmalar ve Türkiye'nin COP31 adaylığı konularında fikir alışverişinde bulundu.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra ticaret, yatırım, eğitim, kültür ve sağlık alanlarında iş birliğini ele aldıklarını belirtti. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesindeki ortak çalışmaların da değerlendirildiğini ifade eden Yılmaz, Kırgızistan'ın TDT içindeki yapıcı katkılarını takdirle karşıladıklarını vurguladı.

Yılmaz, ayrıca Türkiye'nin COP31 adaylığına verdiği destek için Baysalov ve Kırgız Hükümetine teşekkür ederek, iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin uluslararası platformlarda da güçlenerek sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sörloth ve Haaland'ın ortaklığı: Rakiplerine acımadılar

Sörloth ve Haaland'ın muhteşem ortaklığı: Rakiplerine acımadılar
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
Sörloth ve Haaland'ın ortaklığı: Rakiplerine acımadılar

Sörloth ve Haaland'ın muhteşem ortaklığı: Rakiplerine acımadılar
Yarı fiyatına satılıyor! Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu

Yarı fiyatına satılıyor! Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Mehmet Ali Erbil'den servet açıklaması: Oturduğum ev 10 milyon dolar

'Maddi çöküş' iddiaları sonrası ilk kez servetini açıkladı
Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı

Arabasının önünü kesti, ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti

Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.