Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov tarafından kabul edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edildi.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Bişkek'te gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile dostlukları ve ortaya koydukları kapsamlı işbirliği vizyonu, tüm çalışmalarımıza güç vermektedir. Sayın Caparov ile görüşmemizde, ticaretten sanayiye, ulaştırmadan enerjiye, eğitimden sağlığa uzanan 'kapsamlı stratejik ortaklık' seviyesine yükselen ilişkilerimizi, geniş bir yelpazede daha da güçlendirecek adımları istişare etme imkanımız oldu."

Türk Devletleri Teşkilatının kurumsal olarak güçlenmesinin önemine işaret eden Yılmaz, "Orta Asya'daki barış ve istikrar ortamı ile Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan KKTC'nin haklı davasına Kırgızistan başta olmak üzere üye ülkeler tarafından verilen destek başlıca gündemlerimiz oldu. Nazik kabulleri ve samimi ev sahipliği için Sayın Caparov'a şükranlarımı sunuyor, görüşmemizin Türkiye-Kırgızistan kardeşliğini ve Türk dünyasındaki dayanışmamızı daha da pekiştirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.