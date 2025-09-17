Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov tarafından kabul edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edildi.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Bişkek'te gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile dostlukları ve ortaya koydukları kapsamlı işbirliği vizyonu, tüm çalışmalarımıza güç vermektedir. Sayın Caparov ile görüşmemizde, ticaretten sanayiye, ulaştırmadan enerjiye, eğitimden sağlığa uzanan 'kapsamlı stratejik ortaklık' seviyesine yükselen ilişkilerimizi, geniş bir yelpazede daha da güçlendirecek adımları istişare etme imkanımız oldu."

Türk Devletleri Teşkilatının kurumsal olarak güçlenmesinin önemine işaret eden Yılmaz, "Orta Asya'daki barış ve istikrar ortamı ile Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan KKTC'nin haklı davasına Kırgızistan başta olmak üzere üye ülkeler tarafından verilen destek başlıca gündemlerimiz oldu. Nazik kabulleri ve samimi ev sahipliği için Sayın Caparov'a şükranlarımı sunuyor, görüşmemizin Türkiye-Kırgızistan kardeşliğini ve Türk dünyasındaki dayanışmamızı daha da pekiştirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Güncel
Lisede korkunç görüntü: Rehber öğretmenin sözleri de olay kadar vahim

Lisede korkunç görüntü: Rehber öğretmenin sözleri de olay kadar vahim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2019'da çektiği kredi ile hayatı değişti: Aylık 640 bin TL kazanıyorum

2019'da çektiği kredi ile hayatı değişti: Aylık 640 bin TL kazanıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.