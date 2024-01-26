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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail, Gazze'deki soykırımdan dolayı yargılanacak

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Emre Can URAN/İSTANBUL, SANCAKTEPE'de, Hemşehri Buluşmaları Bingöllüler Gecesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Uluslararası Adalet Divanı'nın bugün verdiği kararla İsrail'in, Gazze'de yaptığı soykırımdan dolayı yargılanacağı kesinleşti.

Emre Can URAN/İSTANBUL, SANCAKTEPE'de, Hemşehri Buluşmaları Bingöllüler Gecesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Uluslararası Adalet Divanı'nın bugün verdiği kararla İsrail'in, Gazze'de yaptığı soykırımdan dolayı yargılanacağı kesinleşti. İnsanlık vicdanında çoktan hüküm giymiş olanlar yaptıkları zulmün hesabını uluslararası mahkemeler önünde de verecekler inşallah. Yargı sürecini çok yakından Türkiye Cumhuriyeti olarak takip edeceğiz. Amacımız vahşetin, kanın durması, kalıcı ateşkes sağlanması ve kalıcı barış için müzakerelerin başlaması" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sancaktepe Belediyesi'nin düzenlediği Hemşehri Buluşmaları Bingöllüler Gecesi'ne katıldı. Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde Sancaktepe Bingöl İl Derneği ile ortak düzenlenen etkinliğe Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöllüler İl Dernek Başkanı Hasan Dilsiz ve Sancaktepe ilçe başkanları katılım gösterdi.

"YAPTIKLARI ZULMÜN HESABINI ULUSLARARASI MAHKEMELER ÖNÜNDE VERECEKLER İNŞALLAH"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Uluslararası Adalet Divanı'nın bugün verdiği kararla İsrail'in, Gazze'de yaptığı soykırımdan dolayı yargılanacağı kesinleşti. İnsanlık vicdanında çoktan hüküm giymiş olanlar yaptıkları zulmün hesabını uluslararası mahkemeler önünde de verecekler inşallah. Yargı sürecini çok yakından Türkiye Cumhuriyeti olarak takip edeceğiz. Amacımız vahşetin, kanın durması, kalıcı ateşkes sağlanması ve kalıcı barış için müzakerelerin başlaması. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu konuyu yakından takip etmeye devam edeceğiz.

"İSTANBUL'UN KAYBEDECEK VAKTİ YOK"

31 Mart'ta Türkiye yerel seçimlerini yapacak. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Geçen yıl yerel seçimleri büyük bir demokratik olgunluk içinde çok yüksek bir katılımla gerçekleştirdik. Dosta düşmana da en güzel cevabı verdik. Teşkilatlar yapmışlardı. Türkiye'yi demokrasimizi karalamak için birçok söylentiler çıkarmışlardır. Ama gördünüz gerçekleşmedi. Huzur içinde, hukuk içinde güzel bir seçim yaşadık. Güzel bir demokratik yarış oldu. ve sonuçlandı. Aynısı inşallah yerel düzeyde gerçekleşecek. Tüm Türkiye için ve İstanbul için hazırız ve kararlıyız diyoruz. İnşallah İstanbul'a hak ettiği hizmetleri sağlayacak bir sonucun halkımız tarafından ortaya konacağına yürekten inanıyoruz. İstanbul'un kaybedecek vakti yok. Bir 5 yıl daha, geçen 5 yıl biraz sermayeden harcandı. İyi bir sermaye vardı doğrusu. Geçmişten milat alınan güçlü bir sermaye vardı. Ama o sermaye bitti artık. Dolayısıyla önümüzdeki dönem İstanbul'u bir 5 yıl daha kaybetmeye tahammül edemem. İstanbul'un hizmete ihtiyacı var. Reklama değil, tanıtıma değil. İstanbul'un hizmete ihtiyacı var" dedi.

"SANCAKTEPE'Yİ PARLAYAN YILDIZIN ÜZERİNE ÇIKARACAĞIZ"

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "AK Parti belediyeciliğini nasıl ki 1994'te Sayın Cumhurbaşkanımızla bir yer kazandı, bir misyon kazandı; AK Parti belediyeciliği artık o efsane belediyeciliği burada da olmasının temennisini diliyorum. Sorumluluk taşıyarak çalıştık. Gece demedik, gündüz demedik. Bizden önceki dönemde sağ olsun İsmail başkanımız burada. Altyapısıyla, üstyapısıyla, Sancaktepe'yi kent yapan başkanımızın çalışmalarının üstüne daha da fazla vatandaşımıza sirayet edecek şekilde her mahallemize kreş sözü verdik. Elhamdülillah bütün çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Söz verip yapamadıklarımız maalesef ki büyükşehir belediyemize ortak olarak yapmamız gerekendi. İnşallah şimdi tekrar bu beş yılı tamamladık. Tüm o vaatlerimizi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın liyakatiyle, duruşuyla, çalışkanlığıyla şimdi adayımız olan Murat Kurum başkanımız geldiğinde hepsinin sözünü vereceğiz. Sancaktepe'yi parlayan yıldızın da üstüne çıkaracağız inşallah" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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