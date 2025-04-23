İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

6.2'nin şokunu atlatamadan bir deprem daha oldu
İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama

6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama
Deprem anı İstanbul'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

6.2'lik deprem anı güvenlik kamerasında

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İstanbul'daki Deprem Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da meydana gelen depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu. AFAD'ın sahada gerekli çalışmaları yürüttüğünü belirterek, vatandaşların resmi kurumların açıklamalarını takip etmelerini önerdi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da meydana gelen depremle ilişkin, "Geçmiş olsun diyoruz tabi İstanbul'umuza, hisseden tüm vatandaşlarımıza. AFAD başta olmak üzere kurumlarımız gerekli çalışmaları sahada yürütüyorlar. Kurumlarımızın açıklamalarını takip etmekte fayda var" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TBMM'de, İstanbul'da meydana gelen depremlerle ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Yılmaz, şunları söyledi:

"İlgili kurumlarımız zaten açıklamalar yapıyorlar. Geçmiş olsun diyoruz tabi, İstanbul'umuza, hisseden tüm vatandaşlarımıza. AFAD başta olmak üzere kurumlarımız gerekli çalışmaları sahada yürütüyorlar. Kurumlarımızın açıklamalarını takip etmekte fayda var."

Can kaybı olup olmadığına ilişkin bir soruya Yılmaz, "Şu ana kadar intikal etmiş bir şey yok ama İstanbul Valiliği'miz, kurumlarımız zaten gerekli açıklamaları yapıyorlar. Farklı kaynaklara bakmamak gerekir, resmi kurumlarımızın yaptığı açıklamaları takip etmekte fayda var" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.