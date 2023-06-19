Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın Tatar ile görüşmesi başladıYılmaz: "Siyasi istikrar varsa ekonomik istikrar da oluyor"

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın Tatar ile görüşmesi başladı

Yılmaz: "Siyasi istikrar varsa ekonomik istikrar da oluyor"

LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, temaslarda bulunmak üzere geldiği Lefkoşa'da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yapacağı görüşme başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmişti. Yılmaz, bugün KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşme yapmak üzere Lefkoşa'da bulunan Cumhurbaşkanlığı binasına geldi. Cevdet Yılmaz ve Tatar'ın görüşmesi yerel saatle 10.20'de başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Tatar ile görüşmesinin ardından KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüşecek.

"Kıbrıs meselesi bizim milli meselemiz"

Görüşmenin ardından Yılmaz ve Tatar basına kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında daha önce de KKTC'ye geldiğini ifade eden Yılmaz, "Bu sefer Türkiye- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerinden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak gelmek ayrı bir mutluluk benim için" dedi. "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs meselesi bizim milli meselemiz" diyen Yılmaz, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanındayız. Siyasi alanda olsun, ekonomik alanda olsun her konuda. Bundan sonraki dönemde de birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Önceliklerimizi birlikte belirleyerek iş birliğimizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasının 20 Temmuz'a yetişmesi en öncelikli meselemiz"

Yılmaz açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye 100 yılı diyoruz. Yeni dönemde kurulan kabinemize de 'Türkiye 100 yıllı kabinesi' diyoruz. Siyasi istikrar için de yolumuza devam ediyoruz. İlk kabine toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı ilk belge Türkiye'yle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ve mali işbirliği protokolü oldu. ve ilk ziyaretini de buraya gerçekleştirdi geçtiğimiz günlerde. Bu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdiği değerin önemin çok açık bir göstergesi. Bizleri de görevlendirdiği birtakım konuları hep birlikte takip edeceğiz. Özellikle Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasının 20 Temmuz'a yetişmesi en öncelikli meselemiz. Dün orada güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Sayın Başbakan her iki ülkeden yetkililerle güzel bir toplantı oldu. Konuları tek tek ele aldık. Teknik düzeyde

Ben orada da ifade ettim. Denizi geçmişiz derede boğulmayız inşallah. Çok büyük işler yapılmış, çok güzel bir terminal binası. Bağlantı yolları, her şey yapılmış. Ufak tefek bazı sorunlar var. En kısa sürede orayı işler hale getireceğiz. Orası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin vitrini adeta. Buraya gelen ilk insanların ilk karşılaştığı yer olması

yönüyle de çok değerli"

Çok sayıda projenin olduğunu sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Çok sayıda iş birliği projemiz var. Bu kablo meselesi bizim için çok önemli. Her iki ülke için

suda yaptığımızı, başardığımızı elektrikte de inşallah başaracağız. En öncelikli konularımızdan bir tanesi önümüzdeki dönem yine elektrik konusunda yapacaklarımız olacak. Burada teknik hazırlıklarımız, görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Siyasi istikrar varsa ekonomik istikrar da oluyor"

Yılmaz açıklamasını şu şekilde tamamladı.

"Bugünlerde dünyanın da yaşadığı sıkıntılar var. Bölgemizin yaşadığı sıkıntılar var. Ama bunları hep birlikte aşacağız. Daha olumlu hedeflere doğru yürüyeceğiz. Bir pandemi yaşadık. Tüm dünyayla birlikte. Bölgemizde jeopolitik birtakım gelişmeler var. Bütün bunlar ister istemez tüm dünya gibi bizleri de etkiliyor. Ama bunları da yine istikrarla aşacağız. Türkiye'de biz her zaman söylüyoruz. Siyasi istikrar ve güven ortamı ekonominin de temel şartıdır. Siyasi istikrar varsa ekonomik istikrar da oluyor. Halkın refahı da artıyor. Aynı şey tabii ki bütün ülkeler için geçerli. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakları, burada yaşayan insanımızın hakları bizim için çok çok kıymetli. Türkiye olarak Doğu Akdeniz'de hem kendi menfaatlerimize, haklarımızı hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını bugüne kadar kararlı bir şekilde koruduk Bundan sonra da korumaya devam edeceğiz. Buna yönelik hiçbir müdahaleye bizim kayıtsız kalma durumumuz söz konusu olamaz. Buradaki hidrokarbon kaynakları olsun, başka kaynaklar olsun uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarımızı Türkiye Cumhuriyeti olarak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak sonuna kadar kararlı bir şekilde savunmaya devam edeceğiz. Esasında Doğu Akdeniz'de temenni ederiz ki bütün aktörlerle bir araya gelerek herkesin menfaatine olacak şekilde çözümler üretelim. Libya'yla ilgili yaptığımız anlaşma Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs'ı dışlamaya dönük çabalara çok ciddi bir darbe oldu. O oyunlar bozuldu Şimdi diyoruz ki gelin hep birlikte Doğu Akdeniz'de kim varsa ortak hedefler çerçevesinde ama herkesin hakkına, hukukuna riayet ederek çözümler üretelim. Bunu da inşallah başaracağız. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet. Son 20 yılda da yaptığımız atılımlarla çok önemli bir yere gelmiş durumdayız. Şimdi 'Türkiye 100 yılı' diyoruz. Türkiye yüz yılı aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 100 yılı olacak inşallah. Hep birlikte geleceğe yürüyeceğiz"