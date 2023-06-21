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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek BAE'ye gitti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek BAE'ye gitti

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecek.

Alınan bilgiye göre, Yılmaz ve Şimşek bir günlük çalışma ziyaretinde bulunmak üzere akşam saatlerinde Ankara'dan BAE'ye hareket etti.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri Mehmet Şimşek Güncel Haberler

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