Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hiçbir terör örgütünün gücü annelere yetmez (2)

'TÜRKİYE YÜZYILI AYNI ZAMANDA DİYARBAKIR YÜZYILI OLACAK'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen Şehir Buluşmaları programına katıldı. Burada konuşan Yılmaz, Diyarbakır'ın potansiyelinin önümüzdeki süreçlerde ortaya çıkarılacağını ve Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda Diyarbakır yüzyılı olacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Diyarbakır'a yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür eden Yılmaz, "Diyarbakır gerçekten çok özel bir şehir, medeniyetler şehri, maneviyat şehri. Aynı zamanda büyük bir ticaret, ekonomi ve kalkınma potansiyeli olan bir il. Geçmişte az da olsa benim Diyarbakır milletvekilliğim var, onurla, şerefle. Bundan dolayı da büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. O zamanlar da gittiğim ortamlarda söylerdim. Cenabıallah Diyarbakır'a her türlü nimeti vermiş. Ova derseniz ova, tarımsal potansiyel, ticaret diyorsanız, bulunduğu konum ticaret güzergahları üzerinde. Genç nüfus, sanayi potansiyeli, ne ararsanız var. Diyarbakır yoksun olacak bir il kesinlikle değil. Bırakın başka yerlere muhtaç olmayı, Diyarbakır başka bölgeleri besleyecek, onlara destek olabilecek potansiyele sahip bir ildir. Yeter ki Diyarbakır'ın huzuru olsun, birliği beraberliği olsun, yeter ki gerçekten Diyarbakır'a hizmet etmek için çalışılsın. Başka da bir şeye ihtiyaç yok, her türlü Cenabıallah buraya nimetler vermiş. Ama uzun yıllar maalesef terör başta olmak üzere birtakım nedenlerle bu potansiyel, yeterince harekete geçmemiş. Önümüzdeki süreçte Allah'ın izniyle, artık terörün çok alt seviyelere düştüğü, marjinalize hale neredeyse geldiği, huzur ve güven ortamının pekiştiği bir ortamda, Allah'ın izniyle Diyarbakır bu potansiyelini harekete geçirecektir. Turizmle, ticaretle, sanayiyle, tarımla, her alanda, yatırımlarla, üretimle, çok farklı bir Diyarbakır'ı inşa edeceğiz inşallah. Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda Diyarbakır yüzyılı olacak inşallah" dedi.

'ULUSLARARASI GÜÇ ODAKLARINA, KARANLIK ÇEVRELERE SIRTINI YASLAYAN PARTİ DEĞİLİZ'

AK Parti'nin uluslararası güç odaklarına ve birtakım çevrelere sırtını yaslayan bir parti olmadığını ifade eden Yılmaz, "Geçtiğimiz seçimlerde biliyorsunuz, Meclisimiz 5 yıllığına seçildi. Cumhur İttifakı olarak Mecliste net bir çoğunluğumuz var, çok şükür. Bir taraftan da Cumhurbaşkanımıza halkımız 5 yıl daha güven tazeledi, görev verdi. Bu 5 yıl çok kıymetlidir. Bu 5 yılı bizim çok iyi değerlendirmemiz lazım. Türkiye Yüzyılı dediğimiz vizyona, geçiş dönemi olarak görmemiz lazım bu 5 yılı. Artık bir yüzyıl geride kaldı, yeni bir yüzyıla giriyoruz ve bu yeni yüzyılı, 85 milyon olarak yeniden hep birlikte inşa etmemiz lazım. Demokrasimizle, hukukumuzla, kalkınmamızla, teknolojimizle, uluslararası ilişkilerimizle, her bakımdan Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada çok daha etkili bir güç haline getirmemiz lazım. Bu sadece Türkiye için değil, bölgemiz ve küresel ortam açısından da çok çok kıymetlidir. Bunu yapabilmemiz için de, demokratik olarak güçlü olmamız lazım. Genel seçimlerde, Allah milletimizden razı olsun, bize bu gücü verdi, şükranlarımızı sunuyoruz. Diyarbakırlı seçmenlerimiz olmak üzere. Tabi ki biz, halkla birlikte, milletle birlikte siyaset yapan bir partiyiz. AK Parti siyasetinin odağında, insan var. 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' zihniyeti var. Bir taraftan da AK Parti'nin politikaları, milletin talepleri ve beklentileri neyse, o çerçevede şekillenen politikalardır. Biz uluslararası güç odaklarına, birtakım karanlık çevrelere sırtını yaslayan bir parti değiliz. Bizim gücümüz milletten geliyor. Milletin bize verdiği güçle hareket ediyoruz. Dolayısıyla milletimizin değerleri neyse o değerler bizim değerlerimizdir. Beklentisi, talebi neyse, onlar bizim beklentimiz ve talebimizdir" diye konuştu.

'BİRÇOK GENCİMİZİ BU TERÖR ÖRGÜTLERİ HEBA ETTİ'

Terör örgütlerinin, kandırılarak dağa kaçırılan çocukları heba ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Diyarbakır'da 480 bin insanımıza sosyal destek veriyoruz, yardımcı oluyoruz. Eğitimden sağlığa, altyapıya birçok hizmet götürüyoruz. Diyarbakır'ın havalimanı, bugün bölgemizin en güzel, en ileri havalimanlarından bir tanesidir. Bulvarlarıyla, başka birtakım hizmetleriyle bunları, vatandaşımıza mutlaka anlatmamız lazım. Yine demokraside insanların kimliği, inançlarıyla ilgili birçok engeli AK Parti'nin kaldırdığını, daha özgür bir ortam oluşturduğunu, temel hak ve hürriyetlerde Türkiye'yi farklı bir yere getirdiğini, vesayetçi birtakım odakları, çevreleri tasfiye ederek demokrasi anlamında Türkiye'yi normalleştirdiğini, çok iyi anlatmamız lazım. Maalesef, çabuk unutuyoruz. Geçmişte birtakım kelimeleri dahi telaffuz etmeye çekinirken, şimdi çok rahat bir ortamda her şeyi tartışıyorsak, bu kendiliğinden olmadı. Birçok mücadelelerle, riskleri göğüsleyerek, saldırılara açık durarak yapıldı bunlar. Bunları vatandaşımıza anlatmamız lazım. Birtakım ideolojik çevrelerin, vatandaşımızın zihninde gerçeklikten kopuk algılar oluşturmasına müsaade etmememiz lazım. Bu da teşkilatın görevidir. AK Parti'nin teşkilatları çok kıymetlidir. İşte bu 'gönül işi' teşkilatla, biz bunları aşabiliriz diye inanıyorum. Bunu yaptığımız zaman ben inanıyorum ki, önümüzdeki mahalli seçimlerde Diyarbakır, birçok çevreyi şaşırtan sonuçlar ortaya koyabilir. Diyarbakır'ın hizmete ihtiyacı var. İdeolojik çatışmaya, kavgaya değil, gençlerini geleceğe hazırlamaya ihtiyacı var. Diyarbakır annelerimizin yanından geliyoruz, birçok gencimizi bu terör örgütleri aldılar, heba ettiler. Bizim bu gençlerimizi okullarda yetiştirmemiz lazım. Teknoloji, sanat, kültürle tanıştırmamız, buluşturmamız lazım. Niçin gidip terör örgütlerine kurban olsun bu gençlerimiz? Bunu inanıyorum ki Diyarbakır halkına iyi anlatırsak, çok farklı neticeler çıkar ortaya" dedi.

'BELEDİYEYİ SIÇRAMA TAHTASI GİBİ KULLANIYORLAR'

Bazı belediye başkanlarının, belediyeyi sıçrama tahtası olarak kullandığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"İki tür belediyecilik var. Bir tanesi, belediyeyi halka hizmet etmek için belediyecilik yapanlar, diğeri belediyeyi bir araç olarak başka amaçlar için, kişisel veya ideolojik görenler. AK Parti, hiçbir zaman belediyeciliği başka amaçlar için kullanan bir parti olmadı. Halka hizmet için kullandı. Her zaman bu zihniyet içerisinde oldu. Samimi belediyecilik yaptı. Bazıları ise belediyeyi bir araç olarak kullandı. Farklı partiler var, metropollerde görüyorsunuz. Bazı belediye başkanları, belediye başkanlığı dışında her şeyi yapıyorlar. Gözleri başka yerde, belediyeyi bir sıçrama tahtası gibi kullanmaya çalışıyorlar. Öyle olunca da, samimi, gerçek, halkın hizmetinde bir belediye olmuyor, başka bir belediye oluyor. Biz inşallah, önümüzdeki yerel seçimlerde halkımızın çok daha geniş kesimlerini, samimi bir belediyecilikle, hizmet odaklı bir belediyecilikle buluşturacağız. Yerel yönetimler çok önemli. Halkın rahatı, huzuru için, ekonominin gelişmesi, yerel kalkınma için, yerel demokrasi için, her bakımdan. Belediyeler çok çok kıymetlidir. İnşallah Diyarbakır'da ve bütün illerimizde AK Parti olarak yerel seçimlerde farklı bir başarıyı da elde edeceğiz. Bunun yolu da belli daha çok çalışacağız, daha çok uğraşacağız."

Burak EMEK-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,