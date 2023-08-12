Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gaziantep'te sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bir taraftan kamu harcamalarında disiplin ve tasarruf anlayışı içinde, israf değil üretim ekonomisini esas alarak yatırımlarımızı, üretimimizi, ihracatımızı merkeze alarak ama bir taraftan da fiyat istikrarını, enflasyonla mücadeleyi temel bir öncelik...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bir taraftan kamu harcamalarında disiplin ve tasarruf anlayışı içinde, israf değil üretim ekonomisini esas alarak yatırımlarımızı, üretimimizi, ihracatımızı merkeze alarak ama bir taraftan da fiyat istikrarını, enflasyonla mücadeleyi temel bir öncelik haline getirerek OVP'yi yapacağız." dedi.

Yılmaz, Gaziantep ziyareti kapsamında, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Yılmaz, STK'lerin toplumla, yerel yönetimler ve hükümet arasında önemli köprü vazifesi gördüğünü belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin vizyonuyla son 20 yılda STK'lerin gelişip güçlendiğini ve bununla iftihar ettiklerini söyledi.

Eşsiz kahramanlığı ile hem kendini hem de Güneydoğu Anadolu'yu düşman işgalinden kurtaran Gazianteplilerin, direnişin, milli birliğin ve benliğin bir şahlanışı olarak tarihteki yerini aldığını ifade eden Yılmaz, Gaziantep'in 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde de yine dirayetiyle örnek olduğunu belirtti.

Gaziantep'in istiklale olan bağlılığıyla, Milli Mücadele döneminde tüm yurda umut aşıladığı gibi depremin acılarına karşı sapasağlam durduğunu, en hızlı şekilde yeniden ayağa kalkma noktasında yerelden üzerine düşeni yaptığını dile getiren Yılmaz, sahada, STK ve iş insanlarının desteğini en görünür şekilde hissettiklerini anlattı.

Yılmaz, afetzedelerin barınması, üretim ve ticaretin hareketlenmesi ve şehirlerin en sağlam şekilde yeniden inşasını odak noktası yaptıklarını belirterek, Gaziantep'te afetzedelerin kalıcı konutları yapılıncaya kadar barınabilmeleri için 19 konteyner kent ve 19 bin 673 konteyner kurulumunun tamamlandığını kaydetti.

Kurulumu tamamlanan konteynerlerde kart sistemine geçileceği ve hanelerin kendi yemeklerini hazırlamalarının mümkün olacağı bilgisinin kendisine iletildiğini anlatan Yılmaz, geçici barınma imkanlarının bu şekilde devamlı iyileştirilerek vatandaşın hizmetine sunulacağını ifade etti.

"11 ilimizde deprem rehabilitasyonu için çalışıyoruz"

Yılmaz, en doğru, en sağlam zemine ve o zemine göre yapılaşmayı seçerek, yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek konutların inşa sürecini başlattıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Deprem afeti kapsamında Gaziantep ilinde 29 bin 315 konut, 12 bin 607 köy evi olmak üzere toplamda 41 bin 922 adet konut ve köy evi yapmayı planlıyoruz. Deprem sonrası yapılan çalışmalar kapsamında Gaziantep ilinde 19 bin 281 konut, 4 bin 707 köy evi ve 989 ahır olmak üzere toplam 24 bin 977 adet bağımsız birimin ihalesi yapılmış durumda. 'Altyapı, Üstyapı ve Şehircilik Hizmetleri' kapsamında İLBANK eliyle 8 milyar 343 milyon lira değerinde 98 adet projeyi tamamlamış bulunuyoruz. Aynı şekilde, köy evlerinin de teslimleri etap etap devam edecek. Şehirlerimizin ihyasında her adımımızı o şehrin kültürüne, sanatına, tarihi dokusuna, sosyolojisine ve demografisine göre atıyoruz. Nasıl son 20 yılda Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bir asırlık yatırımlar yaptıysak, 1 milyon 180 bin konutumuzu TOKİ'miz ile inşa edip 3,3 milyon vatandaşımıza teslim ettiysek aynı anlayışla 11 ilimizde deprem rehabilitasyonu için çalışıyoruz. Afetin yaralarını hızlı sardığımız gibi konutları da hızlı şekilde tamamlayıp vatandaşımıza teslim edeceğiz."

"Olmazsa olmazımız, ekonomik hayatın eskisinden çok daha güçlü hale getirilmesidir"

Gaziantep'te AFAD tarafından ev sahibi ve kiracıya kira yardımı, taşınma yardımı, destek ödemesi ve diğer ödemeler olmak üzere toplam 4 milyar 504 milyon lirayı bulan nakdi yardım yapıldığı bilgisini veren Yılmaz, iş insanlarına yönelik deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği verilmesi, afet bölgesinde yatırım teşvik belgelerinin süresinin 3 yıl uzatılması ve cazibe merkezleri programına dahil edilmesine kadar üreticilerin yükünü almaya gayret ettiklerini söyledi.

"Altyapı olmadan yatırım ve üretim olmayacağını, bunlar gerçekleşmeden istihdam olmayacağı bilinciyle ekonomik hayatın canlanması için de elimizden geleni yapmayı devam edeceğiz." diyen Yılmaz, çoğu bölgede çarşılar ve İslahiye'de olduğu gibi ticaret merkezleri kurduklarını ve bu merkezler sayesinde iş insanlarının ekonomik üretkenliğe ve ticarete kaldığı yerden devam ettiğini kaydetti.

Yılmaz, yem desteğinden telef olan hayvanların yerine yenilerinin teminine kadar her konuda çiftçilerin de yanında olduklarını vurgulayarak, "Deprem bölgesinde özellikle Gaziantep gibi üretimin, sanayinin, ticaretin marka şehrinde olmazsa olmazımız, ekonomik hayatın eskisinden çok daha güçlü hale getirilmesidir." dedi.

"Sabırla doğru politikaları izlemeye ihtiyacımız var"

Enflasyonla mücadeleyi öncelikli bir konu olarak gördüklerini, doğru politikaları sabırla takip ederek bu alanda çok daha iyi bir noktaya geleceklerini belirten Yılmaz, "Gelecek ay, Orta Vadeli Programımızı (OVP) ilan edeceğiz, onun hazırlıklarını yapıyoruz. Bir taraftan kamu harcamalarında disiplin ve tasarruf anlayışı içinde, israf değil üretim ekonomisini esas alarak yatırımlarımızı, üretimimizi, ihracatımızı merkeze alarak ama bir taraftan da fiyat istikrarını, enflasyonla mücadeleyi temel bir öncelik haline getirerek OVP'yi yapacağız." diye konuştu.

Yılmaz, toplumun tüm kesimleriyle yürütülen istişarelerin sonucunda, bütçe disiplinine dikkat eden, para politikalarını güncelleyen ve yapısal dönüşümleri ortaya koyan güçlü bir OVP ilan edeceklerini bildirerek, "Eylül ayındaki OVP'den sonra daha öngörülebilir bir çerçevede, belirsizlikleri azalttığımız bir ortamda büyümeye, kalkınmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, siyasi istikrarın olmadığı yerde, ekonomik istikrarın da olmayacağını belirterek, "Çok şükür güçlü liderimiz var, siyasi istikrarımız, yetişmiş, tecrübeli ehil kadrolarımız var. Bütün bunlarla üstesinden gelemeyeceğimiz Allah'ın izniyle hiçbir sorun görmüyoruz. Sadece biraz zamana, sabra ve sabırla doğru politikaları izlemeye ihtiyacımız var." dedi.