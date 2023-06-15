Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Eylülde paylaşacağımız Orta Vadeli Programla kamu politikaları ve uygulamalarını gözden geçirecek, kaynak tahsisini...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Eylülde paylaşacağımız Orta Vadeli Programla kamu politikaları ve uygulamalarını gözden geçirecek, kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendireceğiz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Eylülde paylaşacağımız Orta Vadeli Programla kamu politikaları ve uygulamalarını gözden geçirecek, kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendireceğiz."
Kaynak: AA / Güncel