Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Eylülde paylaşacağımız Orta Vadeli Programla kamu politikaları ve uygulamalarını gözden geçirecek, kaynak tahsisini...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Eylülde paylaşacağımız Orta Vadeli Programla kamu politikaları ve uygulamalarını gözden geçirecek, kaynak tahsisini...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Eylülde paylaşacağımız Orta Vadeli Programla kamu politikaları ve uygulamalarını gözden geçirecek, kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendireceğiz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Eylülde paylaşacağımız Orta Vadeli Programla kamu politikaları ve uygulamalarını gözden geçirecek, kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendireceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title