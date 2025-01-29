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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ercan Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ercan Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kıbrıs Türk halkının geleceğinin teminat altına alınması ve refah seviyelerinin yükseltilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kıbrıs Türk halkının geleceğinin teminat altına alınması ve refah seviyelerinin yükseltilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere başkent Lefkoşa'ya gelen Yılmaz'ı, Ercan Havalimanı'nda KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve diğer ilgililer karşıladı.

Havalimanında Üstel ile birlikte ortak basın açıklamasında bulunan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin Kıbrıs Türklerine en sıcak selamlarını ilettiğini söyledi.

Yılmaz, ziyaretinde Kıbrıs Türkünün refahını artıracak projeleri, ekonomik ve ticari ilişkileri ele alma fırsatı bulacaklarını belirterek, "Kıbrıs Türk halkının geleceğinin teminat altına alınması ve refah seviyelerinin yükseltilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, anavatan ve garantör Türkiye'nin, Kıbrıs Türkünün güvenliğini ve refahını temin etme ve uluslararası statüsünü yükseltme konularında çalışmalarına aralıksız ve kararlı şekilde devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Güncel
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