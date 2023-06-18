Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ercan Havalimanı Yeni Terminal Binası'nda incelemelerde bulundu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kıbrıs Adası'nın en büyük havalimanının, en kısa zamanda Kıbrıs Türkü'ne kazandırılacağına inanıyorum. Çalışmalarımızı, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı takvim çerçevesinde yeni terminal binası ve pisti, 20 Temmuz'a kadar hazır olacak şekilde yetiştireceğiz." dedi.

Yılmaz, KKTC ziyareti kapsamında, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasında incelemelerde bulundu ve devam eden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yılmaz, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yaptığını ve güçlü işbirliği iradesini buradan tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğini söyledi.

Yılmaz, bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve teknik heyetle KKTC'de bulunduklarını belirterek, ilk başta Ercan Havalimanı Yeni Terminal Binası'nı ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini dile getirdi.

"Yeni terminal binası sadece bir havalimanı olmanın ötesinde Kuzey Kıbrıs'ta turizmin, istihdamın, yatırımın canlanmasında bir cazibe merkezi olacak." diyen Yılmaz, bu sebeple Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde yeni terminal binasının Kıbrıs Türkü'ne en hızlı şekilde kazandırılmasına büyük önem verdiklerini ifade etti.

"20 Temmuz'da bu terminal binasını açacağız inşallah"

Yılmaz, her tip ve büyüklükte uçağın inebileceği çift pistli yeni Ercan Havalimanı'nın, geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapabileceğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz birinci pistimiz tamamlandı, ikinci pistimiz de tamamlanacak. 2 bin 755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metrelik yeni pisti ile her model yolcu uçağının kullanımına müsait uzunluğa da sahip olacak bu havalimanımız. Mevcut Ercan Havalimanı 20 bin metrekare iken Ercan Havalimanı Yeni Terminal'i mevcudun aşağı yukarı 6 katı büyüklüğünde inşa edilmiş durumdadır. Yeni Ercan Havalimanı'nda 9 adet körük, 21 adet de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı mevcuttur. Yıllık yaklaşık 5 milyon yolcu ağırlayan mevcut havalimanı, yeni binasıyla 10 milyon hatta müteahhit firmanın bana ifadesiyle 15 milyona kadar çıkabilecek bir kapasiteyle yolcuları burada ağırlama imkanına kavuşmuş olacaktır.

Kıbrıs Adası'nın en büyük havalimanının, en kısa zamanda Kıbrıs Türkü'ne kazandırılacağına inanıyorum. Çalışmalarımızı, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı takvim çerçevesinde, yeni terminal binası ve pisti 20 Temmuz'a kadar hazır olacak şekilde yetiştireceğiz inşallah. Bazı küçük eksikler var, atılması gereken adımlar var. Onları da hep birlikte planladık ve ben doğrusu ciddi bir sorun görmüyorum. Genel resme baktığımız zaman, o eksikleri de hızla tamamlayıp 20 Temmuz'da bu terminal binasını açacağız inşallah."

"En hızlı sürede açılması hepimizin ortak kanaati"

Yeni terminal binasını az önce gezme imkanı bulduğunu ifade eden Yılmaz, "Gerçekten etkilendim. Çok güzel bir eser, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyaya açılan bir yüzü, çok önemli bir vitrini olacak inşallah. Sadece yolcu ağırlamakla kalmayacak, yatırım ortamının iyileşmesinde, yine çok çeşitli farklı ihtiyaçlar için kullanılabilecek, çok büyük bir altyapı, büyük bir eser, çevre yolları dahil büyük yatırımlar tamamlanmış durumda." dedi.

Bu tür eserlerin gelişime açık eserler olduğunu belirten Yılmaz, "Bir yerden başlarsınız, uçuşlar başlar daha sonra kapasiteyi genişletmeye dönük, hizmet kalitesini artırmaya dönük, yeni yeni üniteler, yeni yeni yatırımlarla yola devam edersiniz. Fakat şunu ifade etmek zorundayım, bir tek gün bile gecikmesi bu eserin, gerçekten yazık ve bir maliyet. Dolayısıyla en hızlı sürede açılması hepimizin ortak kanaati ve hepimiz bu konuda gerekli adımları atacağız." diye konuştu.

"Sadece 3 köye ulaşamamış durumdayız, onlara da yakında ulaşılacak"

KKTC ziyareti kapsamında Kıbrıs Türkü'nün kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapıya kavuşması ve KKTC'nin kalkınması için yürütülen tüm işbirliği projelerini ele alacaklarını dile getiren Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile ikili görüşmeler gerçekleştireceklerini kaydetti.

Yapımına devam edilen KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi İnşaat Alanı'na giderek çalışmaları inceleyeceklerini aktaran Yılmaz, ardından Yeni Ercan Havalimanı ve Denizaltı Kablo Bağlantısı ve ENTSO-E Projesi'ne Yönelik Ön Değerlendirme Toplantısı'nı, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile birlikte yapacaklarını bildirdi.

Deniz altından su projesinin daha önce uygulandığını ve sonuçlarını hep birlikte gördüklerini vurgulayan Yılmaz, "Sayın Başbakan bana az önce bir bilgi verdi, sadece 3 köye ulaşamamış durumdayız, onlara da yakında ulaşılacak." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Türkiye'den kablo bağlantısı ile KKTC'ye elektrik ulaştırma konusuna da öncelik vereceklerinin altını çizerek, "Bu projenin hayata geçmesiyle daha büyük ölçekli, ölçek ekonomisi diyoruz. Bu ölçek ekonomilerinden maliyetleri düşürmemiz ve halkımızın refahına daha fazla katkıda bulunmamız da mümkün olacak inşallah." dedi.

"Ulaşıma yaptığımız yatırım, bu toplumun geleceğine yaptığımız yatırımdır"

Son olarak KKTC Karayolları Master Plan Uygulama Projesi kapsamında Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Girne Yolu bağlantı noktasını ziyaret ederek KKTC programını tamamlayacaklarını söyleyen Yılmaz, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki meslek kuruluşlarıyla, sivil toplumla, sendikalarla, iş dünyasıyla istişareler halinde burada özel sektör yatırımlarını geliştirme noktasında da bazı çalışmalar yapacağız. Türk özel sektörü ile Kıbrıs Türkü'nün özel sektörünün birlikte yapacağı çalışmalara özellikle bakacağız." diye konuştu.

Yılmaz, ulaştırma sektörünün bütün sektörlerden etkilenen, bütün sektörleri etkileyen kritik, stratejik bir sektör olduğuna işaret ederek, "İşte böyle havalimanlarıyla, yollarla ve başka kanallarla ulaşıma yaptığımız yatırım, bu toplumun geleceğine yaptığımız yatırımdır. O açıdan emeği geçen herkese tekrar şükranlarımı sunuyorum." dedi.

KKTC'nin 3 büyük projesinden biri

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise Yeni Ercan Havalimanı'nın KKTC'nin 3 büyük projesinden biri olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve ziyaretin iyi geçmesi temennisinde bulundu.