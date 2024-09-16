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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, EBRD ile Verimli Görüşme Gerçekleştirdi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yöneticileriyle Türkiye ekonomisi ve işbirliği konularını ele alan verimli bir toplantı yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yöneticileriyle bir araya geldi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, EBRD yöneticileri ile Türkiye ekonomisi, yakın zamanda açıklanan Orta Vadeli Program kapsamındaki hedefler ve ilerlemeler, Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı, oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"EBRD, ülkemiz için şu ana kadar sağladığı 20 milyar Euro'dan fazla finansman ile her zaman değerli bir kalkınma ortağımız olmuştur. Bunun yanı sıra işbirliğimizin ve önceliklerimizin uyumlu olmasından da ayrıca memnuniyet duyuyoruz.

Deprem bölgesinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli ölçüde katkıda bulunan EBRD ile aramızdaki güçlü işbirliğinin; yeşil dönüşüm, yüksek katma değerli ihracat ve teknoloji odaklı sektörlere yönelik yatırımlar ile kadınlar ve gençlere yönelik projelerin finansmanı alanlarında da artarak devam etmesini bekliyoruz. EBRD heyetine değerli katkıları ve ziyaretleri için teşekkür ederiz."

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Uluslararası İlişkiler Politika Türkiye Ekonomi Finans Güncel

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