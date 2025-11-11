Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, düşen askeri kargo uçağına ilişkin Azerbaycan Başbakanı Asadov ile görüştü Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağına ilişkin Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile telefonda görüştü.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'dan ülkemize dönmekteyken Gürcistan sınırları içinde düşen askeri kargo uçağımıza ilişkin olarak Azerbaycan Başbakanı Sayın Ali Asadov, dayanışma ve başsağlığı dileklerini iletmek üzere bizleri aradı. Gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde, kardeş Azerbaycan'ın süreci yakından ve güçlü bir dayanışma içinde takip ettiğini ifade ettiler. Sayın Asadov'a, kardeş Azerbaycan halkı adına ilettikleri taziyeler ve gösterdikleri samimi dayanışma için teşekkür ediyorum. Allah şehitlerimize rahmet eylesin."