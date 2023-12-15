Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili açıklama yaptı. Yılmaz, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dilerken, yaralı olarak kurtarılan kişiye de şifa diledi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Denizli'deki maden göçüğüyle ilgili açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün gece Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili, "Hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olarak arama kurtarma ekiplerimizce kurtarılan değerli kardeşimize de şifalar diliyorum. Olayla ilgili adli soruşturma, idari soruşturma devam ediyor." dedi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde ikincisi düzenlenen "İstanbul İnsan Kaynakları Forumu"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, buradaki konuşmasında, "Dün gece Denizli Acıpayam ilçemizde bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olarak arama kurtarma ekiplerimizce kurtarılan değerli kardeşimize de şifalar diliyorum. Olayla ilgili adli soruşturma, idari soruşturma devam ediyor. Bir daha böyle elim kazalar yaşamamayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.