Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açıklanan 500 bin sosyal konut ve 15 bin kiralık sosyal konut projemiz hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Bu dev hamlenin, sosyal politikalar açısından yeni bir dönem başlattığını ve arz yönlü olarak dezenflasyon sürecine katkıda bulunacağını ifade eden Yılmaz, projenin büyüme ve istihdama da güç vereceğini vurguladı.

Projenin afetlere dirençli şehirler oluşturma politikası açısından da son derece önemli olduğunu belirten Cevdet Yılmaz, başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

Öte yandan, paylaşımda projeye ilişkin bir video da yer aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
