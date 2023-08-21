Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Yozgat'taki trafik kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yozgat Sorgun'da meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, kazada yaralananlara şifalar dilerim." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Harun Kutbe - Güncel