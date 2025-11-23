Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Türkiye'nin COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi olmasına ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin en üst karar organı olan Taraflar Konferansı'nın (COP) 31'inci dönem başkanlığı ve ev sahipliğini üstlenmesinin, Türkiye'nin uluslararası platformlardaki yükselen ağırlığının ve...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin en üst karar organı olan Taraflar Konferansı'nın (COP) 31'inci dönem başkanlığı ve ev sahipliğini üstlenmesinin, Türkiye'nin uluslararası platformlardaki yükselen ağırlığının ve çok taraflı süreçleri başarıyla yönetme kapasitesinin güçlü bir teyidi olduğunu belirtti.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, uzun süredir sürdürdükleri yoğun diplomatik müzakerelerin sonucunda COP'un 31'inci dönem başkanlığı ve ev sahipliğini üstlenmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere emeği geçen tüm kurumlara teşekkür eden Yılmaz, "Bu önemli ev sahipliği kararı, Türkiye'nin uluslararası platformlardaki yükselen ağırlığının ve çok taraflı süreçleri başarıyla yönetme kapasitesinin güçlü bir teyididir." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, iklim değişikliğinin yalnızca çevresel bir mesele değil, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden küresel ekonomik istikrara kadar pek çok alanda kazanımları tehdit eden ortak bir sınama olduğunu vurgulayarak, "Avustralya ile yakın işbirliği içinde yürüteceğimiz COP31 Başkanlığımız döneminde kuzey ile güney arasında köprü kuran, adil, hakkaniyetli, kapsayıcı, tüm tarafların görüşünü dikkate alan ve tam şeffaflıkla ilerleyen bir süreç yürütmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sıfır Atık gibi pek çok alanda somut adımlar atmaya devam ediyoruz"

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm çalışmalarını, kalkınma politikalarının merkezine yerleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerjiye yaptığımız yatırımlar sayesinde, bu alanın toplam kurulu güç içindeki payını yüzde 60'ın üzerine çıkarmış bulunuyoruz. Bu yıl yasalaştırdığımız İklim Kanunu ile dönüşüm sürecimizi daha da hızlandırırken, enerji verimliliği, temiz ulaşım, döngüsel ekonomi ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde başarılı bir şekilde yürüttüğümüz Sıfır Atık gibi pek çok alanda somut adımlar atmaya devam ediyoruz."

Son yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürüttükleri diplomatik girişimlerle Türkiye'nin küresel ölçekte yapıcı ve belirleyici bir aktör haline geldiğine işaret eden Yılmaz, "Önümüzdeki yıl ülkemizde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi ile birlikte COP31'e ev sahipliği yapacak olmamız, Türkiye'nin uluslararası işbirliğine ve küresel yönetişime sunduğu katkıyı daha da güçlendirecektir." vurgusunda bulundu.

Yılmaz, COP31 Başkanlığı ve ev sahipliğinin, küresel iklim müzakerelerine yeni bir ivme kazandıran, ülkeler arası dayanışmayı güçlendiren ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine somut katkılar sunan hayırlı sonuçlara vesile olmasını diledi.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
