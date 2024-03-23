Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şehit Polis Furkan Bor İçin Başsağlığı Diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un Şişli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Furkan Bor için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "İstanbul'da görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan kahraman polisimiz, Bingöllü hemşehrimiz Furkan Bor'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm Bingöllü hemşehrilerime sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.