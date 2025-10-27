Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Sındırgı'daki Deprem ile İlgili Açıklama

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yılmaz, AFAD'ın saha tarama çalışmalarına başladığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Afad başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarına başlamış gelen ihbarlar titizlikle incelenmektedir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarına başlamış gelen ihbarlar titizlikle incelenmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
