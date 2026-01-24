Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Balıkesir'deki depreme ilişkin "geçmiş olsun" mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve afetten etkilenen bölgelerdeki taramaların sürdüğünü duyurdu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD ve ilgili kurumlarımız saha taramalarını sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun."
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel