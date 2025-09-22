Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Sındırgı'daki Deprem İçin Geçmiş Olsun Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. AFAD tarafından yapılan çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yılmaz, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. AFAD koordinasyonunda saha tarama çalışmaları sürdürülmekte olup, şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
