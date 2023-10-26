Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, şehit Uzman Çavuş Merzifonluoğlu için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Edirne'de askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. Tedavileri süren askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.