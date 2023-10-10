Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, şehit Uzman Çavuş Teke için başsağlığı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke için başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke için başsağlığı diledi.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Güncel