Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, şehit Uzman Çavuş Teke için başsağlığı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.