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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, şehit Uzman Çavuş Teke için başsağlığı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Emre Güncel Haberler

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