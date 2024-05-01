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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Şehit Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş için Başsağlığı Mesajı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş için başsağlığı mesajı yayımladı. Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, 'Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hebasından paylaştığı mesajda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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