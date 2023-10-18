Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, şehit Piyade Onbaşı Güneş için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde? şehit olan Piyade Onbaşı Alican Güneş için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde? şehit olan Piyade Onbaşı Alican Güneş için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.