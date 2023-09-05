Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şehit asker için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, terör örgütünün döşediği EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, terör örgütünün döşediği EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.