Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümünde, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Bundan 111 yıl önce bugün, Mehmetçiklerimiz Allahuekber Dağları'nda geri dönmemek üzere, vatan ve bayrak uğruna sefere çıktı. Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümünde, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Onların fedakarlığı, milletimizin hafızasında ve gönlünde daima yaşayacaktır. Milletimizin birliği ve beraberliği daim olsun."