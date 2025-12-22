Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümünde, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümünde, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Bundan 111 yıl önce bugün, Mehmetçiklerimiz Allahuekber Dağları'nda geri dönmemek üzere, vatan ve bayrak uğruna sefere çıktı. Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümünde, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Onların fedakarlığı, milletimizin hafızasında ve gönlünde daima yaşayacaktır. Milletimizin birliği ve beraberliği daim olsun."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi

Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi
Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer

Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer
En-Nesyri, Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı

Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: İstanbul 7'den büyük bir depreme hazır olmalı

Profesörden "Hazır olun" uyarısı! İstanbul için endişe yaratan mesaj
Serbest bırakılan Melisa Döngel'den ilk açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Saç ve kan örneği verdi! İlk kez konuştu: Gerçeği yansıtmıyor
Türkiye'nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti
'Dışarıdan kadın getirmek yasak' tartışmasında oğlu öldürülen babadan kahreden sözler

"Kadın getirmek yasak" tartışması! Oğlu öldürülen baba kahretti
Karaman'da iş kazasında 17 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Eşarbını makineye kaptıran genç kız feci şekilde can verdi
Hasan Şaş dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın

Dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın
e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...

Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...
Ümit Dikbayır, DEM Parti milletvekillerine: Meclis'te yeteri kadar terörist var

Özel'in bizzat rozet taktığı vekilden DEM'lilere inanılmaz sözler
title