Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Öğretmenler Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin geleceğinde söz sahibi olacak nesilleri yetiştirme sorumluluğunu taşıyan öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, başta eğitim şehitlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.