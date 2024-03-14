Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya'da kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya'da eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan uçağın düştüğü bölgede şehit olan askeri personele Allah'tan rahmet, tedavi altına alınan pilota şifalar diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabındaki mesajında, "Konya'da, eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan uçağın düştüğü bölgede şehit olan askeri personelimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailesine sabır, tedavi altına alınan pilotumuza da şifa diliyorum." ifadesini kullandı.