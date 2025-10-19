Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan KKTC Seçimlerine Destek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki cumhurbaşkanı seçimine ilişkin yaptığı açıklamada, seçimlerin KKTC'nin olgunluğunu gösterdiğini ve Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olacağını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Seçimler, KKTC'nin devlet ve seçmen olarak olgunluğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Anavatan ve garantör ülke olarak, her daim KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Yılmaz, NSosyal hesabından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçimine ilişkin açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum. Seçimler, KKTC'nin devlet ve seçmen olarak olgunluğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Anavatan ve garantör ülke olarak, her daim KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz."