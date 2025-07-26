KAAN Uçağı Endonezya'ya Satış Sözleşmesi İmzalandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KAAN'ın Endonezya'ya satışına yönelik sözleşme imzalanmasına ilişkin, "Uzun soluklu projeleri mümkün kılan siyasi istikrar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve güçlü liderliği ile savunma sanayimiz her geçen yıl yeni boyutlar kazanıyor." ifadesini kullandı.

Yılmaz, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN'ın Endonezya'ya satışına yönelik sözleşme imzalanmasına yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, paylaşımda şunları kaydetti:

"Uzun soluklu projeleri mümkün kılan siyasi istikrar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve güçlü liderliği ile savunma sanayimiz her geçen yıl yeni boyutlar kazanıyor. Endonezya ile yaptığımız milli muharip uçak Kaan anlaşması hayırlı olsun. Bu ve benzeri anlaşmalar ile ölçeği büyütüyor, savunma sanayimizin ufkunu genişletiyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığımız ve TUSAŞ başta olmak üzere, emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyoruz."