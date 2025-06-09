Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail'e Tepki: 'Madleen' Gemisi Alıkonuldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail'e Tepki: 'Madleen' Gemisi Alıkonuldu
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazze'ye yardım götürmek amacıyla yola çıkan 'Madleen' adlı geminin İsrail tarafından alıkonulmasına tepki gösterdi. Yılmaz, uluslararası topluma çağrıda bulunarak ateşkes ve insani yardımların kesintisiz ulaşması için somut adımlar atılmasını istedi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan "Madleen" isimli teknenin İsrail tarafından içindeki aktivistlerle birlikte alıkonulmasına tepki gösterdi. Yılmaz, "İnsani değerleri ve hukuku yok sayan, insani yardımları engelleyerek suçlarına yeni suçlar ekleyen Netanyahu yönetimi, uluslararası toplumdan gerekli karşılığı görmelidir. Bir an önce ateşkesin sağlanmasını, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşmasını ve iki devletli kalıcı çözüm için somut adımlar atılmasını bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı delerek insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na (Freedom Flotilla Coalition - FFC) ait "Madleen" adlı yelkenliyi kuşatarak alıkoymasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Yılmaz şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in uluslararası sularda 'Madleen' adlı gemiye dönük müdahalesini lanetliyoruz. İnsani değerleri ve hukuku yok sayan, insani yardımları engelleyerek suçlarına yeni suçlar ekleyen Netanyahu yönetimi, uluslararası toplumdan gerekli karşılığı görmelidir. Bir an önce ateşkesin sağlanmasını, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşmasını ve iki devletli kalıcı çözüm için somut adımlar atılmasını bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak her alanda mazlum Filistin halklının yanında olmaya devam edeceğiz. Tarihi bir direniş sergileyen Filistin halkı ve insani değerler er geç kazanacaktır. İsrail yönetiminin zulüm ve soykırım politikaları insanlık ittifakı karşısında kaybetmeye mahkumdur."

Kaynak: ANKA / Güncel
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