Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail'e Tepki

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in müdahalesini kınadı ve ateşkes çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla dünyanın dört bir yanından insanların oluşturduğu Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in müdahalede bulunmasına tepki gösterdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in uluslararası sularda Sumud Filosuna yaptığı hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez. İnsanlığın ortak vicdanına yapılan bu saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum. Gazze'de daha fazla insanlık suçu işlenmeden ateşkes sağlanmalı, insani yardımlar kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmalı, iki devletli kalıcı çözümün yolu açılmalıdır." ifadesini kullandı.

500
