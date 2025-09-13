Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Hamdi Kılıç'a Taziye Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tedavi gördüğü hastalık nedeniyle hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç için taziye mesajı yayımladı. Yılmaz, Kılıç'ın devletine hizmet yolunda fedakarca emek verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tedavi gördüğü hastalık nedeniyle hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı ve uzun yıllardır metin yazarı, değerli yol arkadaşımız Hamdi Kılıç'ın düçar olduğu hastalık sebebiyle Hakk'a irtihal ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını milletimize ve devletimize hizmet yolunda fedakarca emek vermeye adamış, kalbiyle aklını kaleminde meczeden Hamdi Kılıç kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabrıcemil diliyorum. Başımız sağ olsun."

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş

Fiyatı gram altınla yarışıyor: Toprak altından çıkarıp satıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Holding soruşturmasında yeni detaylar! Sigara kaçakçılığı imparatorluğundan medya patronluğuna

Sır perdesi kalkıyor! Kaçakçılık imparatorluğundan medya patronluğuna
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.