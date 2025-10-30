Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Gebze'deki Bina Çökmesine İlişkin Açıklama

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın çökmesiyle ilgili başlatılan idari ve adli süreçlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, "Ülkemizin yapı stokunu iyileştirmek için gece gündüz çalışırken böyle acı olayların yaşanmaya devam ediyor olması son derece üzücü" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen olay yüreklerimizi bir kez daha yaktı. Kentsel dönüşümün önemini anlatıp, ülkemizin yapı stokunu iyileştirmek için gece gündüz çalışırken böyle acı olayların yaşanmaya devam ediyor olması son derece üzücü bir durumdur. Yaşanan elim hadise ile ilgili idari ve adli süreçler başlatılmış olup titizlikle sürdürülmektedir. Çöken binada yaşamını yitiren hemşehrilerim Levent, Emine, Muhammed Emir ve Hayrunnisa Bilir'e Allah'tan rahmet diliyor, Dilara Bilir evladımıza ise acil şifalar diliyorum. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Rabbim ülkemizi her türlü acıdan ve felaketten muhafaza eylesin."