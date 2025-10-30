Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Gebze'deki Bina Çökmesine İlişkin Açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çökme meydana gelen 7 katlı bina ile ilgili idari ve adli süreçlerin sürdüğünü belirterek, yapılarımızın güvenliğinin önemine dikkat çekti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın çökmesiyle ilgili başlatılan idari ve adli  süreçlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, "Ülkemizin yapı stokunu iyileştirmek için gece gündüz çalışırken böyle acı olayların yaşanmaya devam ediyor olması son derece üzücü" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen olay yüreklerimizi bir kez daha yaktı. Kentsel dönüşümün önemini anlatıp, ülkemizin yapı stokunu iyileştirmek için gece gündüz çalışırken böyle acı olayların yaşanmaya devam ediyor olması son derece üzücü bir durumdur. Yaşanan elim hadise ile ilgili idari ve adli süreçler başlatılmış olup titizlikle sürdürülmektedir. Çöken binada yaşamını yitiren hemşehrilerim Levent, Emine, Muhammed Emir ve Hayrunnisa Bilir'e Allah'tan rahmet diliyor, Dilara Bilir evladımıza ise acil şifalar diliyorum. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Rabbim ülkemizi her türlü acıdan ve felaketten muhafaza eylesin."

Kaynak: ANKA / Güncel
DEM Parti İmralı heyetinden, Erdoğan'la yapacakları görüşme öncesi açıklama

İmralı heyetinden Ankara'daki kritik zirve öncesi açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Bolu'da bir hastada deli dana hastalığı tespit edildi

Türkiye diken üstünde! Acile giden kadında "deli dana" tespit edildi
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Eski İsrail Başbakanı Olmert: Gazze, Filistin'in bir parçası

Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu'yu küplere bindirecek sözler
Gebze'deki faciada yan binadaki komşu konuştu: 4,5 ay önce CİMER'e şikayet oluşturduk

Göz göre göre gelmiş! Faciadan önce CİMER'e yapılan şikayet inanılmaz
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Partisi sandıktan birinci çıktı! Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir

Partisi birinci çıktı! Ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.