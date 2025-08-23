Yılmaz'dan Emine Erdoğan'ın Mektubuna Destek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a yazdığı ve Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektuba ilişkin,...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a yazdığı ve Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektuba ilişkin, "Mektubun, 'İnsanlık İttifakı' çerçevesinde küresel adaletin ve barışın tesisine vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a yazdığı mektupla ilgili paylaşımda bulundu. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gazze'de katledilen binlerce masum çocuğun sesi olmak için Saygıdeğer Hanımefendi Emine Erdoğan tarafından Melania Trump'a yazılan mektubun, 'İnsanlık İttifakı' çerçevesinde küresel adaletin ve barışın tesisine vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada

Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.