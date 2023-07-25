Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Deprem Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız sahada gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.