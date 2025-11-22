Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Zirvesi'ndeki konuşmasına ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'ndeki konuşmasına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması, siyasi alanda olduğu gibi ekonomik alanda da dünyanın beşten büyük olduğunu ve daha adaletli bir dünyanın mümkün olduğunu ortaya...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'ndeki konuşmasına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması, siyasi alanda olduğu gibi ekonomik alanda da dünyanın beşten büyük olduğunu ve daha adaletli bir dünyanın mümkün olduğunu ortaya koyan bir yaklaşımdır." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'nde "kapsayıcı bir küresel kalkınma" ile ilgili yaptığı konuşmasına ilişkin, NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan'ın, G20 Zirvesi'ndeki konuşması ile kapsayıcı bir küresel kalkınmanın altını bir kez daha çizdiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kalkınma yardımlarında önemli bir konuma gelen ülkemiz özellikle en az gelişmiş ülkelere yönelik olumlu inisiyatifleri desteklemektedir. Korumacılığın yükseldiği ve dünya ticaretinin tarihi seviyelerinin altında seyrettiği bir dönemde, küresel ticarette kurallara dayalı yaklaşım öne çıkarılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması, siyasi alanda olduğu gibi ekonomik alanda da dünyanın beşten büyük olduğunu ve daha adaletli bir dünyanın mümkün olduğunu ortaya koyan bir yaklaşımdır. Türkiye Yüzyılı'nda, ülkemizde ve küresel düzeyde 'hiç kimseyi geride bırakmayan' kapsayıcı bir kalkınma anlayışını desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
196 ülke lideri iklim zirvesi için Türkiye'ye gelecek

196 ülke lideri Türkiye'ye geliyor
Mustafa Destici: Terörle, terörist başıyla müzakere olmaz

İttifakın küçük ortağı, "Öcalan" çıkışıyla köprüleri attı
Fonda çalan şarkı bomba! Milli futbolcudan sürpriz evlilik teklifi

Milli futbolcudan sürpriz evlilik teklifi
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Barcelona'dan Camp Nou'ya muhteşem dönüş

Efsane stada 2 yıl sonra muhteşem dönüş
Fark yediler! Liverpool'a kendi sahasında soğuk duş

Fark yediler! Liverpool'a soğuk duş
İki ülke arasındaki gerginliğe dahil oldular: Askeri müdahale saldırı sayılır

Tansiyon çok yükseldi! İki ülke arasındaki gerginliğe dahil oldular
Bir zehirlenme haberi daha! Çok sayıda üniversite öğrencisi hastanelik oldu

Çok sayıda üniversite öğrencisi hastanelik oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Yeni Yol Grubu, İmralı heyetine üye vermeyecek

Öcalan'ı ziyarete bir veto daha: Üye vermeyeceğiz
İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti: Kanıma dokunuyor

İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
Tedesco'dan ayrılığa veto: Satmayın, bana lazım

Tedesco'dan ayrılığa veto: Satmayın, bana lazım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.